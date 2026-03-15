Es war eine Veranstaltung der Superlative. Ganz Kaiserslautern war voller Musik bei den Tagen der Chor- und Orchestermusik. Auch Alphornbläser waren zu Gast.

Das Rathaus-Foyer war am Samstagnachmittag bis auf den letzten Platz besetzt. Menschen mit Liedtexten in der Hand sangen gemeinsam – begleitet von einem Chor und einem Klavier. Das war emotional, eine wohltuende Atmosphäre. Zum Mitsingen motivierte Matthias Balzer, Mitglied des Präsidiums des Bundesmusikverbands Chor und Orchester (BMCO) und ehemaliger Chorleiter aus Trier. Die Stimmen der Besucher beeindruckten. Von Klein bis Groß, es waren alle Altersgruppen vertreten. Unter den Gästen befand sich auch Andy Dodt, der ehemalige Leiter der Gruppe Forever Young in Kaiserslautern.

50 Konzerte an unterschiedlichen Orten

Doch auch andere Orte, zehn an der Zahl, wie Kirchen, die Hochschule oder die Fruchthalle in Kaiserslautern blieben nicht leer: In der langen Nacht der Musik fanden 50 Konzerte mit über 1300 musizierenden Menschen statt. Von A bis Z war dabei alles vertreten: A-cappella, Zupfmusik und viele weitere Musikstile. Das gemeinsame Singen im Rathaus war Teil der Tage der Chor- und Orchestermusik (TCOM), die am Wochenende erstmals in Kaiserslautern stattfanden.

„Wir wurden hier mit ganz viel Herzlichkeit empfangen. Die Stadt ist super organisiert und wirklich professionell“, berichtet Derya Türk-Nachbaur, Präsidentin des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. Die bundesweite Veranstaltung wird seit 1969 jedes Jahr in einer anderen Stadt ausgerichtet. Die Planung dafür dauert in der Regel zwei bis drei Jahre. Kaiserslautern hatte sich bereits vor drei Jahren um die Ausrichtung beworben. Die kommenden Austragungsorte stehen schon fest, sodass es einige Zeit dauern wird, bis Rheinland-Pfalz wieder an der Reihe ist. Zielorte der TCOM sind hauptsächlich mittelgroße Großstädte. Vertreter aus Völklingen, einer der nächsten Veranstaltungsorte, nutzten die Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck von der Durchführung zu verschaffen.

Bürgermeister Schulz gibt den Staffelstab weiter

Zum Auftakt der TCOM fand am Freitag ein Eröffnungskonzert statt, das von einem Seniorenchor in der Fruchthalle gestaltet wurde. Im kommenden Jahr werden die Tage der Chor- und Orchestermusik in Aschaffenburg stattfinden. Manfred Schulz, Bürgermeister der Stadt Kaiserslautern, überreichte den symbolischen Staffelstab im Rahmen seiner Rede.

Am Samstag folgte ein umfangreiches Tagesprogramm, bevor am Abend die Lange Nacht der Musik begann. Musikgruppen aus Deutschland und der Umgebung boten ein Programm, das zum Singen und Musizieren motivierte. Schließlich fand am Sonntag das Festkonzert statt. Höhepunkt des Tages war die Verleihung der Zelter-Plakette an die Mainzer Hofsänger sowie der Pro-Musica-Plakette an den Musik- und Unterhaltungsverein Lauschied. Beide Auszeichnungen werden vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gestiftet. Sie ehren Chorvereinigungen, die sich über viele Jahre hinweg besondere Verdienste um die Chormusik erworben haben. Zu den prominenten Gästen der Veranstaltung gehörten unter anderem Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder.

„Wollen den Menschen eine Bühne geben“

Ziel der Tage der Chor- und Orchestermusik ist es, Musik für möglichst viele Menschen niederschwellig zu gestalten. „Wir wollen das gemeinsame Musizieren erlebbar machen und den Menschen eine Bühne geben“, erklärte Türk-Nachbaur. Für sie steht vor allem die verbindende Kraft der Musik im Mittelpunkt: „Wir bringen die Stadt zum Klingen“, fasste sie zusammen. „Denn gemeinsames Musizieren schenkt Lebensfreude.“ Schließlich sei die Bedeutung der Musik groß: „Über 16 Millionen Menschen in Deutschland musizieren. Das ist – neben dem Sport – die zweitgrößte gesellschaftliche Beschäftigung. Warum sollten wir dem dann nicht mehr Raum geben?“