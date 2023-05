Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 800 Menschen, die im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind, demonstrierten am Mittwoch in der Innenstadt für höhere Löhne. Vom Sammelpunkt am Messeplatz zog der Demonstrationszug zum Rathaus. Ihren Forderungen verliehen die Demonstrierenden lautstark Nachdruck.

„Highway to Hell“, die Autobahn zur Hölle. Kurz vor Beginn der Kundgebung gegen 9.20 Uhr dröhnt der Klassiker von AC/DC aus den Boxen auf der Bühne am Messeplatz. Davor