Vor fünf Jahren hat die Lokalredaktion der RHEINPFALZ nach der Landtagswahl die Wahlergebnisse aus den Kaiserslauterer Stadtteilen und Vororten veröffentlicht. In diesem Jahr haben wir uns dagegen entschieden. Grund dafür sind die vielen Briefwähler.

Wer am Sonntagabend auf der Homepage der Stadt Kaiserslautern verfolgt hat, wie die Ergebnisse der einzelnen Stimmbezirke eintrudelten, der hat sich wohl verwundert die Augen gerieben. In den vier Stimmbezirken der Lina-Pfaff-Realschule Plus war die AfD mit teils deutlichem Abstand vor der CDU zweitstärkste Kraft. Konnte das korrekt sein? Gleichzeitig lag die Wahlbeteiligung bei unter 20 Prozent. Was wie ein Fehler aussieht, ist durchaus richtig. Allerdings spiegelte das Ergebnis nur die Stimmen wieder, die am Sonntag im Wahllokal abgegeben wurden. Die Stimmen der Briefwähler – 33 Prozent der Wahlberechtigten in der Stadt hatten Briefwahlunterlagen angefordert – wurden dagegen in eigenen Stimmbezirken ausgezählt.

Das ist zunächst einmal nicht problematisch, es hat aber Einfluss auf die Aussagekraft der Ergebnisse aus den Stadtteilen. Denn die Stimmen der Briefwähler wurden nach der Auszählung nicht den jeweiligen Ortsbezirken zugeordnet, in denen die Wähler leben, sondern als Ergebnisse eigener Briefwahlbezirke veröffentlicht, die mit dem Zuschnitt der Ortsbezirke nichts zu tun haben. Vergleicht man die Ergebnisse aus den Wahllokalen mit denen der Briefwähler, sieht man deutliche Unterschiede. Bei den Briefwählern hat die AfD deutlich schlechter abgeschnitten als bei den Wählern, die ihre Stimme vor Ort abgaben. Andere Parteien – CDU und Grüne beispielsweise – haben bessere Ergebnisse eingefahren.

Die Resultate aus den Ortsbezirken geben also keinen Aufschluss darüber, wie die Menschen gewählt haben, die dort leben, weil Briefwähler und die Wähler aus den Wahllokalen nicht zusammengeführt werden. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, auf eine Veröffentlichung der Ergebnisse zu verzichten.

Anders sieht es dagegen im Wahlkreis 46 aus: Weil die Briefwahlstimmen in den Verbandsgemeinden den einzelnen Ortsgemeinden zugeordnet wurden, konnten wir am Montag detaillierte Tabellen veröffentlichen.