Das Kaiserslauterer Unternehmen Wipotec ist in Frankfurt als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet worden. Die Ehrung nahm der bekannte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar vor. Er begleitet den zum 29. Mal ausgetragenen Wettbewerb „Top 100“ als Mentor. Wipotec überzeugte in der Sparte der Firmen mit mehr als 200 Mitarbeitern, hervorgehoben wurde das Innovationsklima. „Können wir das nicht selbst machen?“ Diese Frage stehe als Erstes im Raum, wenn es bei dem Maschinenbauer Wipotec darum gehe, Lösungen zu finden, heißt es in der Würdigung. „Innovation ist unser Job“, betont Firmengründer und Geschäftsführer Theo Düppre. Wer im Wipotec-Entwicklungsteam arbeite, lebe Innovation durch und durch. Das Tüfteln sei Berufung. „Geht nicht, gibt es nicht“, laute die Devise. Mehr als 650 Patente zeugen davon. Fehler seien dabei für die Ingenieure, Elektroniker und Programmierer enorm wichtige Entwicklungsschritte. So wichtig, dass es eine eigene Arbeitsgruppe mit dem Namen „Prototyp und Versuch“ gibt. „Wir sind stark getrieben von den Anforderungen, die der Markt mit sich bringt. Dadurch eröffnen sich immer wieder neue Horizonte. Und wenn etwas getan werden muss, dann machen wir das auch“, so Jens Kühn, Technischer Geschäftsführer. Als wegen Corona eine wichtige Messe ausfiel, wurden die eigenen Hallen genutzt und online eine eigene Messe veranstaltet. Projektpartner bei der Verleihung des Top-100-Siegels sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Wipotec ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Wäge- und Inspektionstechnologie mit weltweit 1200 Mitarbeitern, davon 800 in Kaiserslautern. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 162 Millionen Euro.