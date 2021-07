Das Kaiserslauterer Unternehmen Wipotec, Spezialist für Präzisionswaagen und Inspektionstechnologie, bleibt auf Wachstumskurs. Firmenchef Theo Düppre kündigte im Sommerinterview mit der RHEINPFALZ an, noch im Jahr 2021den 14. Bauabschnitt anzugehen. „Wir erweitern um 10.000 Quadratmeter auf dann 40.000 Quadratmeter, werden unsere Zerspanungsabteilung deutlich vergrößern.“ Die kleine Straße zum Rothenberg im Osten des Werksgeländes werde dazu überbaut. Das Gelände, auf dem sich heute ein Parkplatz befindet, hat Wipotec vor drei Jahren erworben. Der Stadtrat hat dem Projekt schon zugestimmt. Das familiengeführte Unternehmen beschäftig weltweit 1200 Mitarbeiter, davon 850 am Stammsitz in Kaiserslautern.

