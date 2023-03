Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Altes schmelzen und Neues erblühen lassen: Darum geht es bei der Winterverbrennung in Erzhütten-Wiesenthalerhof. Seit über 20 Jahren lockt das Fest große und kleine Bürger auf den Parkplatz des Sportvereins, um die kalte Jahreszeit zu verabschieden und den Frühling willkommen zu heißen. So auch am Samstagnachmittag.

Seit dem Jahr 2000 ist der Heimatverein Erzhütten-Wiesenthalerhof aktiv. Und seitdem wird der Winter verbrannt. Am Samstag war es nach drei Jahren Corona-Pause endlich wieder soweit: