Der Winter hält Einzug

Das Bild vom Jagdhausweiher, das Theda Schatteburg in die Redaktion geschickt hat, versetzt direkt in Winterstimmung. Der See ist mit einer leichten Eisschicht bedeckt, auf dem Boden und den Bäumen liegt leichter Schnee, die Bäume haben ihre Blätter abgeworfen. Kein Zweifel: der Winter ist da.

Den Sonnenuntergang am Morlauterer Wasserturm hat Werner Müller aufgenommen. Die Sonne wirft dabei ihre letzten Strahlen über das schneebedeckte Feld. Die Abendstimmung in Erfenbach hat Marianne Rohé für uns auf einem Bild festgehalten.

Natur im Schnee

Bei einem Winterspaziergang durch Dansenberg hat Dagmar Schwarzer ein wunderbares Schauspiel der Natur beobachtet. „Allenthalben Eiskristalle“, berichtet die Leserin.

Ein blühender Winterjasmin, auf dessen Blütenköpfen Schnee liegt, hat Herbert Rohmer zu einem Foto inspiriert. Das zarte Gelb der Pflanze leuchtet im Kontrast zum weißen Schnee.

Rund um den Zoo

Bei einem Gang rund um den Siegelbacher Zoo ist so einiges zu entdecken. Ein besonderer Baum ist dabei Ulrich Czindsolors aufgefallen. Der Baum wächst neben, in und um einen Zaun. „Wie lange dieser Prozess wohl gebraucht hat“, fragt sich der Leser. Wer sich den Baum ansehen will, soll vor dem Zoo-Eingang rechts Richtung Wald gehen, beschreibt Czindsolors.

Günther Pitschi hat bei einem Rundgang außerhalb des geschlossenen Zoos eine weitere Entdeckung gemacht. Als er mit seiner Frau am Gehege der Erdmännchen vorbei gelaufen sei, sei ihnen sofort der Wächter aufgefallen. „Während der Großteil der Erdmännchen in der warmen Stube saß, hielt sich einer im Freien auf und sicherte das Gelände“, berichtet Pitschi. Nach kurzer Zeit seien weitere Erdmännchen dazu gekommen. „Frieren mussten sie nicht, denn sie standen unter einer Wärmelampe“, erzählt Pitschi.

Gefiederte Gäste

„Jeden Morgen erfreuen wir uns an dem Anblick vieler gefiederten Gäste an unserer Futterstation“, berichtet Dieter Hassler. Dabei bildeten sich gelegentlich Warteschlangen, die dann den angrenzenden Zaun schmückten und ihn entzückten, schreibt der Leser weiter.