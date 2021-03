Die erste Winteröffnung der Gartenschau ist Geschichte. Am Sonntag war Schluss mit dem kostenlosen Vergnügen, das viele Menschen angelockt hatte. Witterungsbedingt war wenig los am letzten Wochenende, sagte am Sonntagabend Lebenshilfe-Vorstand David Lyle. Insgesamt sei das Angebot für Jugendliche und vor allem Familien sehr gut angenommen worden. „Wir wollten damit in dieser schwierigen Zeit einen Beitrag leisten, damit die Leute rausgehen können. Das haben die Menschen dankbar angenommen“, so Lyle. Ob es eine Wiederholung gibt? „Kein Kommentar“, so Lyle. Normalerweise brauche die Integrationsgesellschaft die kalten Monate, um größere Arbeiten auf dem Gelände vorzunehmen. „So wollten wir eigentlich den Seilgarten komplett erneuern. Das ging jetzt nicht. Das mussten wir verschieben.“ Es bleibe wenig Zeit, um die neue Saison vorzubereiten, die eigentlich am 27. März starten soll. Ob das Gelände zwischen Neumühlepark und Kaiserberg tatsächlich dann wieder als Gartenschau und mit Eintritt öffnen kann, ist unklar: „Ich kann keine Prognose abgeben“, so Lyle. Alles hänge davon ab, wie sich jetzt die Inzidenz entwickelt, also die Anzahl der Coronafälle. So oder so werden in den nächsten Tagen die Beete neu bepflanzt, außerdem müssen alle Spielgeräte generalüberholt werden. Wie viele Menschen seit Anfang Dezember das Gartenschau-Areal besucht haben, wurde nicht erfasst.