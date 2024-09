Im Januar hat der Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg im „Teilflächennutzungsplan Erneuerbare Energien“ Vorschläge festgehalten, an welchen Stellen in der Verbandsgemeinde Windräder und Photovoltaikanlagen errichtet werden könnten. Nun hat sich der Gemeinderat Otterbach mit dem Thema befasst. „Das sind nur Vorschläge, die müssen nicht so eins zu eins umgesetzt werden“, sagte Ortsbürgermeister Marco Reschke (FWG). Die VG bitte derzeit alle Gemeinden um Zustimmung dieses Entwurfs. Es gehe dabei um die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange. Der Gemeinderat hatte keine Einwände und stimmte den Planungen der Verbandsgemeinde einstimmig zu.