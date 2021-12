Internationalität wurde ihm bereits in die Wiege gelegt: Der Vater Amerikaner, die Mutter Griechin. „Ich bin interkulturell aufgewachsen“, blickt John Constance auf 34 Jahre seines Lebens zurück.

In der Region groß geworden, am Hohenstaufen-Gymnasium zur Schule gegangen und an der Technischen Universität Kaiserslautern Integrative Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Politik, Wirtschaft und Ethik studiert, ist er heute bei der Atlantischen Akademie für die Koordination des Projekts „Willkommen in Rheinland-Pfalz“ verantwortlich. Ein Projekt, das die Landesregierung 2014 zur Einbindung von US-Bürgern in das öffentliche Leben vor Ort initiiert hat.

Bereits während seines Studiums arbeitete John Constance als Zivilangestellter bei den US-Stationierungsstreitkräften für den „Army and Air Force Exchange Service“ sowie bei zivilen Handelseinrichtungen der Amerikaner. Eine Umfrage unter 334 Haushalten in elf Projektgemeinden mit hohem US-Bevölkerungsanteil habe ergeben, dass die deutsche Seite noch besser auf US-Bürger in ihren Gemeinden zugehen müsse, erläutert John Constance.

Online informieren

Da Amerikaner sehr online-affin seien, habe man das Angebot auf Websites und sozialen Medien der Projektgemeinden verbessert. „Die Projektgemeinden haben amerikanische Haushalte mit Informationen über Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, mit Hinweisen zu Ämtern, Vereinen und Stammtischen versorgt, Kontakte zu ihrem Lebensumfeld erleichtert und die gegenseitigen Beziehungen gefördert“, berichtet John Constance über positive Erfahrungen mit dem eigens für Amerikaner geschaffenen Willkommenskonzept.

Als Vorabinformation für amerikanische Bürger über ihr vorübergehendes Zuhause wurden im Rahmen des Projekts auch 360-Grad-Videos in den Ortsgemeinden gedreht. „Für die US-Bürger eine erste Möglichkeit, ihr neues Lebensumfeld virtuell zu erkunden“, verweist er auf einen Vorteil in Zeiten der Pandemie und Kontaktbeschränkungen. John Constance ist von dem Projekt überzeugt. Es sei langfristig angelegt, werde den Bedürfnissen der Amerikaner und der Ortsgemeinden angepasst, sei bildungsorientiert und erleichtere den 50.000 Amerikanern, die in der Westpfalz auf Zeit zu Hause sind, das Leben.