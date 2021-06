Aufgewühlt und verwirrt, aber offenbar unverletzt hat eine Autofahrerin am frühen Sonntagabend einen Verkehrsunfall auf der L356 zwischen Ramstein und Mackenbach überstanden. Wie die Polizei berichtet, kam die 37-jährige Frau gegen 18 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Mini von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchbrach einen Wildzaun und stürzte den Abhang hinunter. In Höhe des Kreisels der darunter liegenden L369 kam das Auto schließlich zum Stehen. Die Fahrerin stieg aus und verließ die Unfallstelle zu Fuß. Sie konnte wenig später in der Nähe aufgegriffen werden. Laut Polizei befand sie sich „in einem emotionalen Zustand und machte einen verwirrten Eindruck“, war aber offenbar unverletzt. Der Rettungsdienst nahm die Frau dennoch mit und brachte sie ins nächste Krankenhaus. Der Wagen wurde abgeschleppt. Am Fahrzeug und am Wildzaun entstanden Schäden von insgesamt mehreren tausend Euro.