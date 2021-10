Gerade im Herbst und im Winter sorgen sich Tierliebhaber um das Nahrungsaufkommen wildlebender Arten im Stadtgebiet oder am Stadtrand – und richten durch ein zusätzliches Angebot von Futter ungewollt Schaden an. Wie die Stadtverwaltung schreibt, merken sich die Tiere die Futterstellen und kommen immer wieder an den Ort der Nahrungsquelle zurück. Oft mit unangenehmen Folgen.

Kaum jemanden sei bekannt, dass menschliche Essensreste keine artgerechte Nahrung für Wildtiere darstellen, die das Dargebotene zwar gerne fressen, es jedoch oftmals nicht vertragen. Zudem verlieren Wildschweine, Füchse, Enten, Marder oder auch Waschbären schnell ihre natürliche Scheu gegenüber den Menschen. Sie könnten dann zur Gefahr werden, wenn sie auf der Suche nach Essbarem durch die Wohngebiete streifen. Mehr Verkehrsunfälle seien eine mögliche Folge.

Es lauern aber noch weitere Gefahren, warnt Umweltdezernent Peter Kiefer: „In einigen Ortsbezirken gibt es Wildschweinrotten, die die Gärten der Menschen immer wieder verwüsten auf der Suche nach Futter.“ Etwa auf dem Einsiedlerhof oder in Mölschbach. Nicht selten wurden die Tiere vorab von vermeintlichen Tierliebhabern mit Futter angelockt. Auch ungesicherte Komposthaufen oder Fallobst locken die Tiere an, die sich so dann schnell und unkontrolliert vermehren.

Tipp: Garten durch starke Zäune sichern

Was also kann man tun? „Bitte unterlassen Sie dringend, Wildtiere gewollt oder ungewollt mit zusätzlicher Nahrung zu versorgen“, warnt der Beigeordnete. Es drohen Bußgelder bis zu einer Höhe von 5000 Euro. Wer sich vor ungebetenen Gästen – insbesondere vor Wildschweinen – schützen wolle, sollte seinen Garten durch starke Zäune sichern und Abfallbehälter stets verschlossen halten. Für Begegnungen mit einem oder mehreren Schwarzkitteln hat die Stadtverwaltung noch einen Tipp parat: „Es ist ratsam, Ruhe zu bewahren und zu versuchen, den Abstand zu vergrößern. Denn fühlen sich die Tiere in die Enge getrieben, können gerade Bachen mit Frischlingen schnell aggressiv reagieren.“

Fragen zum Thema Wildtiere beantworten die Ordnungsbehörde unter Telefon 0631 365 2717 oder die untere Jagdbehörde unter Telefon 0631 365 4830.