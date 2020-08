Wildschweine machen derzeit der Gartenschau zu schaffen. Sie kommen als nächtliche Besucher auf das Gelände und pflügen den Rasen im Neumühlepark um, wie auf unserem Bild zu sehen. Das ist kein schöner Anblick, und die Wiederherstellung des Rasens ist für das Personal der Gartenschau mit viel Arbeit verbunden. Gartenschau-Geschäftsführer David Lyle ärgert sich über die ungebetenen Gäste, die für Schaden in der Parkanlage sorgen. Der Geschäftsführer hat die gute Laune allerdings nicht verloren. Worüber er sich am meisten ärgere, so erklärte er mit launigen Worten, sei, dass die Schwarzkittel nicht einmal Eintritt für die Gartenschau zahlten. Obwohl die Gartenschau in der Corona-Saison auf jeden Euro angewiesen ist ...