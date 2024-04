Nachdem in jüngerer Vergangenheit immer wieder Gegenstände aus dem Raum verschwunden waren, hat ein Anwohner der Kantstraße in seinem Keller eine Wildkamera installiert. Am Sonntag schließlich zeichnete die Kamera eine Person auf, die das Schloss des Verschlags öffnete und eine Flasche Limonade herausholte. Die Aufnahmen geben konkrete Hinweise auf den Täter. Laut Polizei laufen die weiteren Ermittlungen.