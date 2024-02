Aus der Kategorie „dumm gelaufen“: Richtig Ärger hat nun ein Mann, nachdem er am Donnerstag zu ungeduldig war, um hinter einem Wagen anzuhalten. Er fuhr gegen 20.45 Uhr hinter einem Dienstfahrzeug der Hundestaffel durch die Wilhelmstraße. Als dieses Fahrzeug verkehrsbedingt am Kreisverkehr am Adolph-Kolping-Platz stoppte, hupte der Fahrer des nachfolgenden Wagens sofort.

Der Polizeibeamte reagierte, stieg aus und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Er konnte keinen Führerschein vorzeigen. Die Überprüfung seiner Daten ergab, dass eine Fahrerlaubnis-Sperre eingetragen ist. Jetzt kommt auf ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.