Endlich ist es so weit: Nach fast drei Jahren Pause steht die Theater-AG des Hohenstaufen-Gymnasiums unter der Leitung von Claudia Rieger wieder auf der Bühne. Gespielt wird der Abenteuer-Klassiker „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson. Gemeinsam begleiten die Zuschauer den jungen Jim Hawkins (Julius Kröner/Hannah Rosenwirth) auf der Suche nach dem sagenumwobenen Schatz des verstorbenen Kapitäns Flint. An seiner Seite stehen die unerschrockene Kapitänin Smolett (Alina Burgard) und ihre Crew. Doch nicht nur diese Helden sind hinter dem Schatz her, denn an Bord befinden sich einige der gefährlichsten Piratinnen, allen voran Jane Silver (Charlotte Seepe/Hanna Birnmeyer), die alles unternehmen, um den Schatz an sich zu reißen. Wird es den unerschrockenen Seeleuten gelingen, sich gegen die Piratinnen durchzusetzen, bevor es zu spät ist?

Herausragende schauspielerische Leistungen und wilde Bewegungssequenzen machten dieses Abenteuer in der kleinen Turnhalle der Schule zu einem unvergesslichen Erlebnis, schildert Schülerin Leah Räschle. Die Licht- und Soundeffekte der Technik-AG (Leitung: Daniel Blass) und eigens angefertigte Requisiten des Kunst-LKs (Eckart Fest) schaffen zudem eine kraftvolle Atmosphäre. Das Premierenpublikum war restlos begeistert.