Die Personalengpässe in den beiden Kaiserslauterer Freibädern treffen die Schwimmgemeinde hart, erklärte Tobias Wiesemann, Vorsitzender des Fördervereins Warmfreibad. Dennoch habe die Stadtverwaltung für die Öffnungszeiten eine sehr umsichtige Lösung gefunden.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass aufgrund von Personalengpässen im Warmfreibad nur noch mittwochs und donnerstags ab 8 Uhr geöffnet ist, an der Waschmügle, die mit vier Wochen Verspätung startete, ist Frühschwimmen freitags, samstags und sonntags möglich. Gerade im Warmfreibad sei durch die garantierte Wassertemperatur auch für Senioren und Menschen, die an Spastiken leiden, das Schwimmen jederzeit möglich. Das Warmfreibad sei seit Jahrzehnten das bestbesuchte Freibad der Stadt. Es sei das einzige barriefreie Bad. Es sei Heimat zahlreicher Sportvereine, dorthin kämen vormittags auch die Schulklassen. Deshalb sei er froh, dass immerhin an zwei Tagen am Morgen geöffnet bleibe, so Wiesemann.

Die Verwaltung habe mit der Lösung für die Vormittage „ein fast schon salomonisches Kunststück vollbracht“. „Zwar öffnete das Warmfreibad drei Wochen vor der Waschmühle. Durch die verbleibenden mindestens zehn Wochen Öffnungszeit wird dies durch die gefundene Lösung wieder kompensiert.“ Zudem bekomme „Die Wesch“ die Öffnungszeiten an den attraktiveren Wochenenden.