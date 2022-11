In der jüngsten Stadtratssitzung hatte Oberbürgermeister Klaus Weichel angekündigt, eine Rahmenplanung für die weitere räumliche Entwicklung der Technischen Universität derzeit von städtischer Seite aus nicht angehen zu wollen. Als Grund dafür führte er an, die TU, die 2023 mit dem Standort Landau fusioniert, müsse zunächst gemeinsam mit Landau ihren Hochschulentwicklungsplan aufstellen.

„Nicht die Hände in den Schoß legen“

Die „Hände in den Schoß“ zu legen sei keine gute Idee für eine zukunftsorientierte Stadtplanung, konterte dazu Grünen-Fraktionschef Tobias Wiesemann. Wiesemann kritisierte gegenüber der RHEINPFALZ, Weichel habe erneut seine Lesart von Stadtgestaltung und Stadtentwicklung wiederholt. Für ihn habe das so geklungen: „In Bezug auf Campusentwicklung tun wir nichts, weil wir nicht wissen, wie sich der Campus entwickeln wird. Die Universität soll erst herausfinden, was sie braucht.“ Dass der OB die Information beim Tagesordnungspunkt „Mitteilungen“ anbrachte, sei geschickt gewesen. „Denn so konnte keine Debatte stattfinden.“

Wiesemann hält aber eine Debatte über das Thema für notwendig. „Von Seiten der Universitätsleitung wurde unmissverständlich bei der Beratung zum Chemie-Neubau im Wald klargestellt, dass neue Flächen zur Institutsansiedlung gebraucht werden.“ Wer eine positive Entwicklung des Campus wolle, müsse auch städtebauliche Ideen entwickeln, wie diese Entwicklung am besten auszusehen habe. „Um dies herauszufinden, gilt es viele Interessen abzuwägen und einzubinden. Das kostet Zeit. Wird dies unterlassen, stehen wir bei dem nächsten Gebäude, das gebraucht wird, vor dem gleichen Dilemma wie beim Chemie-Neubau. Dann muss unter hohem Zeitdruck und unter maximaler Kontroverse und eben ohne die genaue Abwägung der einzelnen Interessen und Belange mit heißer Nadel eine Lösung gestrickt werden“, moniert Wiesemann. Dies könne nicht das Ziel verantwortungsvoller Politik sein.

„Ohne Zeitdruck diskutieren“

„Verantwortungsvolle Politik beschäftigt sich jetzt ohne Zeitdruck mit der baulichen Weiterentwicklung der Stadt, insbesondere auch des Uni-Campus.“ Die Frage müsse lauten, wie gute Verbindungen zur vorhandenen Wissenschaftsmeile auch baulich hergestellt werden können, wie Gebäude und Gestaltung eines grünen Campus aussehen sollen, welche Nachverdichtungsmöglichkeiten auf dem TU-Gelände bestehen, wie Universität und Stadt besser miteinander vernetzt werden können. Hier gehe es um ein konstruktives Miteinander und das Entwickeln von Ideen, gerade ohne den unmittelbaren Zeitdruck, „proaktiv und zukunftsgewandt“, argumentiert der Grünen-Politiker. Die Grünen drängten deshalb darauf, im kommenden Jahr ein integriertes Stadtentwicklungskonzept anzugehen. „Wir sind es auch der Universität schuldig, Lösungen anzubieten.“ cla