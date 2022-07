Einen Flächenbrand auf dem Kühbörncheshof bei Katzweiler musste die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg am vergangenen Samstag mit einem Schnellangriff löschen. Eine Wiese war am Nachmittag in Flammen aufgegangen, in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Strommast mit Trafo. Dieser brannte jedoch nicht und es seien äußerlich auch keine Schäden erkennbar gewesen, teilte die Feuerwehr mit. „Es hat laut geknallt“, habe allerdings ein Anwohner gegenüber den Einsatzkräften berichtet. Danach hätte es gebrannt. Die Stromversorgung auf dem Kühbörncheshof war zudem ausgefallen. Daher forderte die Feuerwehr den Außendienst des Energieversorgers an, der kurze Zeit später auch vor Ort war.