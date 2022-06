Ausschließlich Kompositionen der Wiener Klassik werden bei dem Orchester- und Solistenkonzert am Sonntag, 26. Juni, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche erklingen. Die Solisten sind Rebecca Rust (Violoncello) und Friedrich Edelmann (Fagott).

Begleitet vom Orchester der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) unter Leitung von Carsten Petry kommen mit dem Cellokonzert in C-Dur von Joseph Haydn und dem Fagottkonzert B-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart zwei der bedeutendsten Solokonzerte ihrer Zeit und ihres Instrumentalfachs zur Aufführung. Komplettiert wird das klassische Konzertprogramm von den Metamorphosen Ovids, genannt die „Vier Weltalter“, komponiert von Carl Ditters von Dittersdorf.

Die Cellistin Rebecca Rust studierte in New York und Köln und besuchte Meisterkurse beim international renommierten Starcellisten Mstislaw Rostropowitsch. Friedrich Edelmann ist bekannt als Meisterschüler und Preisträger beim hiesigen „Fagottpapst“, Professor Alfred Rinderspacher. Er war drei Jahre Solofagottist beim Pfalztheater-Orchester, danach 27 Jahre in gleicher Position bei den Münchner Philharmonikern.

Das klassische Orchester der TUK wurde 1976 gegründet und steht seit 2001 unter der Leitung von Carsten Petry.