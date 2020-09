Ein erster Schritt im Sinne der Nachhaltigkeit ist getan: Seit April bietet die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) auf dem Wertstoffhof in der Daennerstraße ein „Re-Use“-Regal an. Dort kann jeder gut erhaltene Gegenstände zum Verschenken anbieten.

Wer kennt es nicht: Im Keller stapeln sich Dinge, für die man keine Verwendung mehr hat, die aber zum Wegwerfen viel zu schade sind. Für diesen Fall bietet die Stadtbildpflege seit April eine kostenlose Alternative. Das Prinzip des sogenannten Re-Use-Regals (zu Deutsch: Wiederverwendung) ist dabei einfach wie sinnvoll: Nach Absprache mit den Wertstoffhofmitarbeitern können dort gebrauchte, aber noch funktionstüchtige Gegenstände mit Ausnahme von Elektrogeräten abgelegt werden.

Gefällt jemand im Gegenzug etwas, darf es von den Wertstoffhofbesuchern kostenlos mitgenommen werden. Damit das Angebot dauerhaft ansprechend bleibt, werden Gegenstände aussortiert, die lange Zeit keinen Anklang finden konnten. Weil aber vieles noch gut zu gebrauchen sei, wechseln die abgelegten Gegenstände in der Regel schnell den Besitzer.

Kleine Schätze für jedermann

Lucie Engel-Wetz, Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin im Rubin Wohnheim ist von der Idee überzeugt. Regelmäßig kommt sie mit den Bewohnern auf dem Wertstoffhof vorbei. Dort halten sie Ausschau nach kleineren Schätzen und werden oft fündig: „Wir sind immer wieder begeistert, bringen wiederverwendbare Sachen mit, die wir nicht mehr benötigen und schauen, was das Regal zu bieten hat.“ Ein Buch und zwei Stofftaschen sind es für die Betreuerin an diesem Tag. Bewohnerin Conception Jost wird ebenfalls fündig: Ein Stickbild für ihren Mitbewohner kann sie ergattern. „Ich weiß, dass er sich darüber sehr freuen wird. Er liebt die Stickerei“, sagt sie stolz. Dann machen sich die beiden Frauen zufrieden mit ihrer Ausbeute auf den Rückweg.

Da das Angebot des Wiederverwertungs-Regals so gut ankomme, soll es bald ausgedehnt werden, bestätigt SK-Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler. Deswegen wolle man eine Kleiderstange zur Verfügung stellen, wo Besucher ihre gebrauchte Kleidung anbieten können.

Wiederverwendung fördern

Mit dem Wiederverwendungs-Regal würden in Zukunft zwar keine Abfallberge vermieden, damit könne man aber ein Umdenken in der Bevölkerung anstoßen, hofft Bürgermeisterin und zuständige Dezernentin Beate Kimmel. „Weg von der Wegwerfgesellschaft und Schnelllebigkeit, hin zu mehr Nachhaltigkeit, Klima- und Ressourcenschutz“, so Kimmel weiter.

Somit ist das Regal auf dem Wertstoffhof nur eines von vielen folgenden Projekten der im nächsten Jahr anstehenden Nachhaltigkeitskampagne. Themen bei dieser sollen vor allem Abfallvermeidung und Wiederverwendung sein. „Ziel ist nicht mehr die rein klassische Abfallwirtschaft, sondern eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft“, betont Andrea Buchloh-Adler. Recycling allein könne steigende Abfallmengen nicht einschränken. Wolle man dieses Ziel erreichen, müsse weniger gekauft und weggeworfen werden. Daher setze man im Kreislaufwirtschaftsgesetz nun auf die Verpflichtung, die Wiederverwendung noch vor dem Recycling zu fördern und zu unterstützen.