Ein freundschaftlicher Besuch war das sicher nicht. Babak Anisi kehrte auf den Erbsenberg zurück, wo er zwei Jahre lang den VfR Kaiserslautern trainiert hatte.

Wie nicht nur er fand, hatte er gute Arbeit geleistet. Doch dann kam es mitten in der Saison zum Bruch, der Verein trennte sich von Anisi, worauf fast alle Spieler der ersten Mannschaft den VfR verließen und den traditionsreichen Lauterer Verein in eine sportliche Krise stürzten, die bis heute anhält. Das zeigt ein Blick auf die Tabelle der Fußball-Bezirksliga: Nach 24 Spielen stehen da die Erbsenberger mit kläglichen zwei Punkten hoffnungslos abgeschlagen auf dem letzten Platz. Nun kam es zum Wiedersehen: Anisi gastierte als Coach der TSG Wolfstein-Roßbach auf dem „Erbse“. Gefühlsmäßig habe ihn das nicht sonderlich berührt, beschreibt der 44-Jährige, was in ihm vorging. „Ich war ganz kalt, da ich mit dem Kapitel abgeschlossen habe.“ Dass er sich mit seiner neuen Mannschaft keine Blöße beim Schlusslicht geben wollte, versteht sich von selbst. „Wir wollten die drei Punkte und haben sie geholt“, so Babak Anisi, der nicht überrascht war, dass die Partie auf dem Hartplatz stattfand.

Freude über den hohen Sieg

Wenn sich das Heimteam dadurch erhofft hatte, Sand ins Angriffsgetriebe der „Rowos“ zu bringen, ging das gründlich daneben. Die Gäste sorgten schnell für klare Verhältnisse, führten nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 4:0 und gewannen mit 6:0. „Es hätte auch zweistellig ausgehen können“, bemerkt Anisi und verhehlt nicht, dass er sich über den hohen Sieg auf dem Erbsenberg gefreut habe. Anisis Nachfolger als Trainer beim VfR, Moritz Nicolay, ist mit großem Engagement bei der Sache, doch zaubern kann er nicht. Selbst eine Trainergröße wie Karl Heinz Halter könnte aus den Erbsenbergern keine konkurrenzfähige Bezirksligamannschaft formen. Das ist nicht Babak Anisis Problem, er fühlt sich bei den „Rowos“ wohl. „Ich kann dort ohne Druck arbeiten“, lobt er die gute Atmosphäre bei seinem neuen Verein. Einen Besuch auf dem Erbsenberg dürfte es für ihn und sein Team so schnell nicht mehr geben. Bleibt ein Wunder am grünen Tisch aus, ist die Bezirksliga beim VfR bald Geschichte.

VfB Reichenbach Pulver aufgespart

Möglichst schnell „den Stecker ziehen“. Mit diesem Vorsatz trat der VfB Reichenbach zur Bezirksligapartie beim SV Mackenbach an. Überraschenderweise gelang das dem Team von Spielertrainer Yannik Brehmer dann auch im Schnelldurchgang. Schon in der ersten Halbzeit stand der Sieg der Gäste praktisch fest; sie führten 4:1, und dabei blieb es bis zum Schluss. Überraschend war die Sache insofern, als die Reichenbacher auf einen Gegner trafen, der zuletzt mit starken Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Nach einem Unentschieden in Eppenbrunn und dem Sieg beim FV Ramstein fehlte es den Mackenbachern nicht an Selbstbewusstsein. „Das wussten wir“, erklärt Yannik Brehmer und fügt trocken hinzu, „aber auch wir sind selbstbewusst.“ Seit zehn Spielen ist er mit seiner Truppe ungeschlagen und hat sich mit den eroberten Punkten einen Platz im Tabellenmittelfeld gesichert. Beflügelt von ihrer eindrucksvollen Serie bestimmten die Reichenbacher das Spiel, gingen bereits in der zweiten Minute durch Marvin Höbel in Führung. Obwohl er nicht mehr in der Sturmspitze spielt und sich selbst auf die Sechserposition zurückbeordert hat, hat Yannik Brehmer die Lust am Toreschießen nicht verloren. Mit einem Distanzschuss erhöhte er auf 2:0 und steht nun mit 22 Treffern auf Platz zwei der Torschützenliste. Höbel sorgte anschließend mit seinem zweiten Treffer für das 3:0. Brehmers Gegenüber Heiko Batista Meier verkürzte in der 45. Minute zwar auf 1:3, doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit stellte Gunar Pfister mit einem Strafstoß den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. „Es war wichtig, dass wir mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen konnten“, so Brehmer, dessen Team es im zweiten Durchgang versäumte, noch zwei, drei Tore nachzulegen. Vielleicht haben sich die Reichenbacher ihr Pulver für die nächste Partie aufgespart. Am Sonntag empfangen sie den Tabellenführer Nanz-Dietschweiler.