Ein Wiedersehen mit allen Beteiligten des Bildhauersymposiums 2020 im Schweinstal gibt es am Samstag, 10. Oktober, 17 Uhr, in der Fruchthalle.

Dabei wird auch der Film zum Symposium von Karl-Heinz Christmann vorgestellt, der das vierwöchige Ereignis im Steinbruch Picard mit der Kamera begleitete und einfühlsam in 36 Minuten zusammenfasst. Mit dabei sind neben den fünf Bildhauern auch die Vanecek-Zwillinge, die die Veranstaltung musikalisch gestalten. Unsere Aufnahme zeigt sie mit dem Filmemacher bei der Halbzeitfeier im August im Steinbruch. Rund 230 Besucher können am Samstag bei freiem Eintritt in der Fruchthalle dabei sein, ab 16.30 Uhr ist Einlass, eine Voranmeldung gibt es nicht.