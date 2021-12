Für die Landstuhler Innenstadt und das Gewerbegebiet Nord hat der Stadtrat in puncto Straßenausbau die Umstellung von Einmalzahlungen auf wiederkehrende Beiträge beschlossen. Der Beschluss, die bisher gültige Ausbaubeitragssatzung zu ändern, gilt rückwirkend ab 1. Januar 2021, so der einstimmige Beschluss. „Da für die Neugestaltung des Kolpingplatzes bereits in diesem Jahr die Planung erstellt wurde, hätten die Kosten ohne diese rückwirkende Regelung ansonsten über die bisher üblichen Einmalzahlungen auf die Anwohner umgelegt werden müssen“, erläuterte Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD).