Nicht nur an Durchfahrtsstraßen und an der Neuen Stadtmitte wird gearbeitet, sondern auch an etlichen Straßen in den Stadtteilen oder der Innenstadt. Die wiederkehrenden Beiträge haben sich bewährt, sagt Baudezernent Peter Kiefer. Kritik gebe es kaum, stattdessen einen netten Nebeneffekt nach dem Straßenausbau.

„Wo der Straßenausbau aus Mitteln der wiederkehrenden Beiträge läuft, gibt’s keine kritischen Stimmen“, sagt der Baudezernent der Stadt, Peter Kiefer. Unterm Strich gebe es kaum Widersprüche oder Klagen gegen das in den Stadtteilen bereits eingeführte Bezahlmodell. Kiefer:„Die Leute sehen, dass da was passiert.“ Zunächst sind die wiederkehrenden Beiträge in den Ortsteilen eingeführt worden, in den kommenden Monaten werden die Stadtbezirke in Abrechnungsabschnitten zusammengefasst und dann ebenfalls mit wiederkehrenden Beiträgen abgerechnet. Den Start hier hat das Grübentälchen gemacht.

Zu den Straßen, die derzeit voll ausgebaut werden, gehören laut Stadtverwaltung unter anderem Geiersberg und In der Au (Siegelbach, 815.000 Euro, geplante Bauzeit bis Ende April), der Schlehweg (Dansenberg, 700.000 Euro bis Jahresmitte) und – ganz aktuell – Am Heiligenhäuschen (Grübentälchen, 250.000 Euro bis Mitte Mai). Besonders freut sich Kiefer über eine Entwicklung, die das Tiefbaureferat in den Ortsteilen festgestellt hat: „Wenn erstmal die Straße schön ist, werden oft auch die Häuser renoviert.“

Staab: Bürger akzeptieren die wiederkehrenden Beiträge

Von einer hohen Akzeptanz bei den wiederkehrenden Beiträgen berichtet Sebastian Staab, Direktor des Referats Tiefbau: „In Morlautern und Hohenecken haben wir schon Straßen ausgebaut. Da wurde was gemacht, und ein Effekt ist direkt sichtbar.“ Staab zeigt sich auch mit den Kostenkalkulationen seiner Mitarbeiter zufrieden. Als Beispiel nennt er den Ausbau „Zum Bornberg“ in Morlautern. Die Straße wird ab April vier Monate lang für 420.000 Euro im Vollausbau saniert. „Da liegt die Kostenschätzung sehr nah am Vergabepreis.“

Für die Zukunft kündigt der Leiter des Tiefbauamts an: „Wenn die wiederkehrenden Beiträge flächendeckend eingeführt sind, wird es künftig über das ganze Stadtgebiet viel mehr Baumaßnahmen geben.“ Bei der Sanierung von Straßen gebe es noch viel zu tun.