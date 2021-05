In den vergangenen Tagen wurden im Stadtpark Kaiserslautern zwei Frauen belästigt. Die Vorfälle am Montag und am Mittwoch ereigneten sich jeweils gegen 21.30 Uhr. Ob es sich dabei um denselben Täter handelte, ist laut Polizei unklar. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde am Montag gegen 21.30 Uhr eine 41-Jährige sexuell belästigt. Der Unbekannte sei an die Frau herangetreten, habe sie begrapscht, aber von seinem Opfer abgelassen, als die Frau aufschrie. Am Dienstag hat die Frau den Vorfall dann gemeldet. Laut ihrer Beschreibung war der Täter 20 bis 35 Jahre alt, schlank und etwa 1,60 Meter groß. Er habe kein Deutsch gesprochen, sondern eine der Frau nicht bekannte Sprache. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe der Mann, der mit einer dunkelgrauen Jacke bekleidet war, einen gebräunten Teint und dunkle, etwas längere Haare.

Am Donnerstag berichtete die Polizei, dass am Mittwoch eine weitere Frau im Stadtpark belästigt wurde. Laut Zeugen soll in diesem Fall ebenfalls ein Unbekannter gegen 21.30 Uhr an eine junge Frau herangetreten sein und sie festgehalten haben. Die Frau konnte sich jedoch losreißen. Laut Polizei hatte der Täter einen dunklen Teint, trug eine beigefarbene Jacke und war mit dem Fahrrad unterwegs.

Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei auf Nachfrage erläuterte, sei es zwar denkbar, dass es sich in beiden Fällen um denselben Mann handelt, Belege dafür gebe es aber noch keine. Über die zweite Tat habe man nur über Umwege erfahren: Ein Zeuge habe sich gemeldet, dem die Tat von einem weiteren Zeugen geschildert wurde. Mit dem Opfer haben die Beamten bislang noch nicht sprechen können. Die Polizei bittet daher die Frau, die am Mittwoch belästigt wurde, sowie weitere Zeugen der Taten, sich unter Telefon 0631/3692620 zu melden. Aufgrund der beiden Vorfälle soll nun stärker im Stadtpark kontrolliert werden, kündigte die Polizei an.