Die Klatsche, die der TuS Dansenberg in der Hinrunde gegen die SG Zweibrücken kassiert hat, hinterließ Spuren. Ein Nachwuchstalent wechselt zum kommenden Gegner.

Am Samstagabend kommt es in der Regionalliga Südwest zum Westpfalz-Derby zwischen dem Tabellenzweiten SG Zweibrücken und dem Tabellenzehnten TuS Dansenberg. Anwurf ist um 18 Uhr in der Westpfalzhalle in Zweibrücken. Während die Gastgeber weiter vom Aufstieg träumen, geht es für den TuS vor allem darum, sich mit einer guten Leistung für die 29:40-Klatsche im Hinspiel zu rehabilitieren. Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die unterschiedlichen Ausgangslagen: Tabellenführer ist der HV Vallendar mit 37:3 Punkten, dicht gefolgt von der SG Zweibrücken (33:7), die als einziger Verfolger weiterhin Druck ausüben will. Der TuS Dansenberg rangiert mit 18:22 Punkten aktuell auf Platz zehn. Bei zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone besteht keine akute Gefahr mehr, sodass die Saison für den TuS in dieser Hinsicht praktisch gelaufen ist. Ganz anders die Situation bei der SG Zweibrücken: Um die – wenn auch nur noch theoretischen – Chancen auf die Meisterschaft und den Aufstieg zu wahren, ist ein Sieg im Derby Pflicht. Der Rückstand auf Spitzenreiter Vallendar beträgt vier Punkte, Ausrutscher darf sich das Team also kaum noch erlauben.

Das Hinspiel hatten die Zweibrücker deutlich für sich entschieden und dabei ihre Klasse eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dansenberg lief von Beginn an einem Rückstand hinterher und verpasste mehrfach die Chance zum Ausgleich. Einer der wenigen Lichtblicke war der sechsfache Torschütze David Rios Potrony, der unter anderem den Anschluss zum 6:7 herstellte. Allerdings antwortete Zweibrücken postwendend mit einem 6:1-Lauf und setzte sich früh auf 13:7 ab. Auch nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein unverändertes Bild.

Ergebnis geriet aus den Fugen

Zweibrücken dominierte das Spielgeschehen nun vollständig, überzeugte mit einer stabilen Abwehr und konsequentem Angriffsspiel und baute die Führung bis zur 35. Minute auf 25:16 (35.) vorentscheidend aus. Dansenberg blieb nur noch die Möglichkeit, die Niederlage in Grenzen zu halten, was jedoch nicht gelang.

Für den TuS Dansenberg war es eine der bittersten Niederlagen der Saison. Entsprechend groß ist nun der Wunsch nach Wiedergutmachung. Die Mannschaft der beiden Trainer Ivan Vukas und Patrick Schulze will sich diesmal deutlich stabiler präsentieren, insbesondere in der Defensive zulegen und an die starke Leistung vom jüngsten 41:31-Kantersieg gegen Mühlheim-Urmitz anknüpfen. „Tabellarisch ist alles noch sehr eng beisammen und wir wollen die Saison natürlich so gut wie möglich beschließen. Der Rückstand auf Rang sechs beträgt nur drei Punkte, das ist alles noch machbar“, hält Schulze nichts davon, die Saison ausklingen zu lassen. „Die Jungs haben richtig Bock auf das Derby. Zweibrücken ist zwar Favorit, aber nicht unschlagbar.“ Bis auf Yannik Kötz, der bis zum Ende der Saison ausfallen wird, und den beruflich verhinderten Rechtsaußen Marian Graff, sind alle Spieler einsatzbereit.

Potrony wechselt zum Gegner

Für Nachwuchsspieler Potrony (19) steht das Spiel unter besonderen Vorzeichen, denn zur neuen Saison wird sich der gebürtige Spanier der SG Zweibrücken anschließen. Der hoch veranlagte Rückraumspieler rückte als Torschützenkönig der Dansenberger A-Jugend zu Saisonbeginn in den Regionalligakader auf und ließ sein Talent insbesondere in der Hinrunde aufblitzen. „Es ist sehr schade, dass David uns verlässt. Er hat sehr viel Potenzial, das er bisher nur zu einem kleinen Teil ausgeschöpft hat. Er hat hier bei uns beste Bedingungen vorgefunden, um sich in Ruhe weiterzuentwickeln. Leider konnte ich ihn nicht davon überzeugen, in Dansenberg zu bleiben“, drückt der Sportliche Leiter Ivan Vukas, der in den vergangenen Wochen die Verträge der Schlüsselspieler Marco Holstein, Timo Holstein und Ben Kölsch um jeweils zwei Jahre verlängern konnte, sein Bedauern aus.