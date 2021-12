Die Hallenstadtmeisterschaft der RHEINPFALZ musste auch für 2022 coronabedingt abgesagt werden, doch das Team des VfR ist wieder in die Bresche gesprungen und plant eine Wiederauflage der E-Sport-Stadtmeisterschaft 2022. Die Einladungen an die Vereine wurden bereits verschickt. Bis 20. Januar können sich die Teams anmelden. Am Samstag, 22. Januar, werden die Gruppen ausgelost. Von Montag, 24., bis Freitag, 28. Januar, läuft die Gruppenphase, am darauffolgenden Wochenende laufen die Endspiele. Gespielt wird Fifa22 in der PS4-Version. Das Team vom Erbse übt bereits. Die RHEINPFALZ stiftet wieder den Pokal. Die Pokalauslosung, die Endspiele und zwei, drei Spieltage werden wieder live übertragen – im vergangenen Jahr verfolgten mehr als 2000 Zuschauer das Finale auf erbseTV, dem YouTube Kanal des VfR.

