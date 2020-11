Es reißt nicht ab: Das Gesundheitsamt Kaiserslautern meldete am Donnerstagabend zwei weitere Todesopfer durch das Coronavirus. Eine Person aus der Stadt und eine aus dem Landkreis verstarben. Damit erhöhte sich die Anzahl der Menschen in Stadt und Kreis, die als Folge des Virus starben, auf 16. Elf Menschen davon kamen aus der Stadt, fünf aus dem Landkreis. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Abend 69 neue Corona-Fälle. 26 Fälle entfielen auf die Stadt Kaiserslautern, 43 Fälle auf den Landkreis Kaiserslautern. 31 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind damit 763 Personen in Stadt und Kreis Kaiserslautern mit dem Coronavirus infiziert.

Corona-Patienten im Westpfalz-Klinikum

Zahlen vermeldete auch das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern für seine Standorte in der Region: Am Standort Kaiserslautern waren am Donnerstag 34 Corona-Patienten auf der Isolierstation, 14 Corona-Patienten auf der Intensivstation, davon sieben invasiv beatmet. Am Standort Kusel: 13 Corona-Patienten auf der Isolierstation, vier Corona-Patienten auf der Intensivstation, alle vier invasiv beatmet. Am Standort Rockenhausen: ein Corona-Patient isoliert auf der Normalstation.