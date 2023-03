Er ist seit Jahren ein Publikumsliebling, zu dem die Gäste weit aus dem Umland angefahren kommen: der deutsch-holländische Stoffmarkt. Am Freitag, 31. März, findet er von 10 bis 17 Uhr auf dem Stiftsplatz statt. Veranstalter ist die Expo EventMarketing GmbH. Angeboten werden nach deren Angaben „tausend bunte Stoffe“. Die große Vielfalt an Stoffen und Zubehör solle die Lust am Selbermachen anregen. Meterweise seien Materialien für Deko-, Gardinen-, Möbel- und andere Heimtextilien für die Innenraumgestaltung zu haben. Infos unter: www.stoffmarkt-expo.de.