Auch eine Woche nach dem verheerenden Großbrand, der im Bruchmühlbacher Penny-Markt einen Millionenschaden angerichtet hat, glimmen im Gebäudeinneren offenbar immer noch einzelne Glutnester. Um kurz nach 8 Uhr kam es am Sonntag zu einer massiven Rauchentwicklung und einem offenem Feuer im Raum hinter der Laderampe, teilt die Freiwillige Feuerwehr mit. Einsatzkräfte aus Miesau und Martinshöhe löschten die Flammen aus sicherer Entfernung und belüfteten die Räume. Als Brandursache vermutet die Wehr ein glimmendes Glutnest in einem gepressten Karton-Ballen, der an der Wand des Raumes gelagert war. Da ein sicheres Betreten des Gebäudes nicht möglich ist, bohrten die Einsatzkräfte von der Rückseite des Hauses ein Loch durch die Wand. Danach wurde der Karton-Ballen mit Hilfe einer Löschlanze etwa 30 Minuten massiv gewässert. Anschließend übergab die Wehr die Einsatzstelle wieder an den Sicherheitsdienst.