Der nächste Sieg in der englischen Woche für die U19 des 1. FC Kaiserslautern, und der nächste Sieg gegen den FK Pirmasens: 2:1 siegten sie diesmal. 4:1 hatten sie denselben Gegner eine Woche zuvor im Halbfinale des Verbandspokals besiegt.

„Es war ein ähnliches Spiel wie im Pokal“, sagt Trainer Alexander Bugera. „Die Jungs waren heiß. Pirmasens hat die Räume sehr eng gemacht, sie haben gut dagegengehalten, den Ball gut laufenlassen und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen.“

Mika Haas war der Doppeltorschütze. Das 1: 0 fiel nach einem Standard in der vierten Minute und entstand aus einem verlängerten Einwurf, das 2:0 nachdem sich Elias Rheinheimer im Mittelfeld durchgesetzt hatte (32.).

Dass seine Elf in der zweiten Hälfte den Faden verlor, gefiel Bugera nicht. Und auch mit der Chancenauswertung war er unzufrieden. Zeki Görkem Koca traf die Latte, auch Oskar Prokopchuk hatte in jeder Halbzeit Möglichkeiten. Doch Grund zum Jubeln hatte schließlich der FK Pirmasens: Ein Weitschuss von David Maximilian Laux landete zum 2:1 im Tor (88.). Dass sein Team von Anfang an das Spiel so dominierte und am Ende trotzdem Hektik auftritt, ärgerte Bugera ein wenig. „Aber ich habe meinen Jungs gesagt, dass das auch bei den Profis passiert. Heidenheim hat so auch zwei Punkte verschenkt.“

Leibrock fehlt

Dass mit Lucas Leibrock (Kreuzbandriss) ein Unterschiedsspieler fehlt, daraus macht Bugera keinen Hehl. Auch daraus nicht, dass englische Wochen nun mal anstrengend sind. Er hat seinen Jungs deswegen am Donnerstag freigegeben und will am Sonntag höchstwahrscheinlich ein paar Spieler einsetzen, die sonst nicht so oft zum Einsatz kommen, um die Belastung auf mehrere Schultern zu verteilen.

An so etwas wie die Meisterschaft will er noch nicht denken, hält es wichtiger, die Spannung hochzuhalten. Auch wenn er natürlich zufrieden ist: „Von 20 Spielen haben wir 19 gewonnen.“ Einer der Siege war der gegen den Gegner, bei dem der FCK am Sonntag zu Gast ist (13 Uhr, Kunstrasen Primstal), die JSG Schaumberg-Prims. Bugera erinnert sich noch gut daran: „Sie haben sich so gefreut, dass sie nur drei Gegentore gekriegt haben und haben das gefeiert wie einen Sieg.“