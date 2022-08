Die Führerscheinstelle der Kreisverwaltung Kaiserslautern in der Lauterstraße ist wieder normal besetzt. „Wir können Entwarnung geben“, informierte am Montag die Pressestelle, dass der gewohnte Service ab sofort wieder angeboten werde. Neuerteilungen, Entzüge und Eignungsüberprüfungen sind nun also wieder möglich. In der vergangenen Woche mussten die Leistungen der Behörde stark zurückgefahren werden, da die Führerscheinstelle aufgrund von vielen Krankheitsfällen unter aktutem Personalmangel zu leiden hatte.