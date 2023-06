Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als sie erfahren haben, dass das Kaninchengehege des Wildparks in die Jahre gekommen ist, machten sie die Erneuerung der Anlage gegenüber dem Wildschwein-Gelände zu ihrem Projekt. „Erfahrung in Hands-On-Projekten haben wir “, sagt Jan Philipp Dißmann und verweist auf ein Fußballturnier und eine Radtour mit Kindern des Kinderheims St. Nikolaus in Landstuhl sowie auf ein sozial integratives Theaterprojekt mit Kindern der Kottenschule.

Anpacken, etwas bewegen und dabei die Gesellschaft durch persönlichen Einsatz positiv verändern: Das seien Ziele, die sich die Mitglieder des Serviceclubs Round Table gesetzt haben,