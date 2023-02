Zusammen mit Künstlerin Judith Boy starteten in den vergangenen Tagen drei weitere Grundschulen ihre „Kunstreisen zur Natur“. In den kommenden Wochen werden sich die Kinder der Kottenschule, Röhmschule und der Grundschule Erzhütten künstlerisch dem Erleben von Natur nähern.

Damit geht das Projekt, das im vergangenen Jahr erstmals unter der Leitung der Künstlerin Izabella Koch stattfand und von der städtischen Stabsstelle Bildung und Ehrenamt organisiert wird, in seine zweite Runde. Zu Beginn jeder Kunsteinheit führt die gemeinsame Reise auf den Schulhof oder in den Schulgarten. Dort wird geschaut, was überall zu finden ist, selbst jetzt im Winter. Zurück im Klassensaal werden die gefundenen Schätze – Blätter, Steine oder eine Feder – zuerst auf ihre Beschaffenheit und Farbnuancen hin untersucht, bevor es ans Künstlerische geht.

Boy: „Dabei kommen wirklich tolle Werke zustande!“

Dabei leitet Judith Boy die jungen Teilnehmer dazu an, sich mit ihren Objekten genau auseinanderzusetzen, „sie zu betrachten, zu befühlen und daran zu riechen“. Denn das Einbinden von Materialien aus der Natur, von gebrauchten Dingen, die in den Kunstwerken zu neuem Leben erweckt werden, ist wichtiger Bestandteil des Konzepts. Darüber hinaus werden der bewusste Umgang mit Farben, Papier und Wasser sowie diverse Maltechniken gelehrt. „Es entstehen nicht nur Zeichnungen, sondern auch zarte Aquarelle oder Bilder mit kräftigen Acrylfarben auf Leinwand“, erläutert Boy. „Dabei kommen wirklich tolle Werke zustande!“