Kämpferisch stimmte es bei den Hockeyherren der TSG Kaiserslautern. Und auch spielerisch. Was aber nicht stimmte, war das Ergebnis. Mit 1:2 (1:1) mussten sie sich zu Hause dem Limburger HC geschlagen geben. In der Feldrunde der Zweiten Regionalliga Süd bleiben sie damit weiterhin sieglos.

Wieder klappte es also nicht mit dem ersehnten ersten Saisonsieg. Im sechsten Ligaspiel mussten sich die Buchenlocher zum fünften Mal geschlagen geben. Aber sie lieferten dem Tabellendritten, der in der vergangenen Saison noch in der Ersten Regionalliga mit von der Partie war, einen guten Kampf. Das war dann doch ein wenig tröstlich. Und so vermochte Jochen Metz, der zusammen mit Andreas Gillmann das Trainerduo des TSG-Teams bildet, der Vorstellung seiner Truppe „Positives“ abzugewinnen. „Wir haben gezeigt, dass wir gegen einen erfahrenen und abgezockten Gegner wie Limburg zu Hause auf Augenhöhe spielen können“, so Metz. Den Gegentreffer, der die Niederlage seiner Mannschaft besiegelte, bezeichnete er als glücklich für die Gäste. Ein Tor, das man nicht alle Tage erziele.

Doch bevor es so weit war, waren die Buchenlocher am Drücker. Wie eine Woche zuvor im Kellerduell mit dem SC Frankfurt 1880 II gingen sie in Führung. Bereits in der fünften Minute durch einen Siebenmeter, den Niklas Schwindt herausgeholt hatte und den anschließend der Lauterer Kapitän Bastian Ottmann zum 1:0 verwandelte. Doch die Buchenlocher durften sich nur fünf Minuten an dieser Führung erfreuen. Bis zur ersten Strafecke, die die Limburger zum 1:1 verwerteten.

1:2 in der 42. Minute

Nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Gäste einige gute Torchancen, die sie aber nicht zu nutzen verstanden. Auch den Lauterern fehlte bei ihren Offensivaktionen die Präzision im Abschluss. Die Entscheidung fiel dann nach einem Freischlag des LHC. Die Kugel flog in den Schusskreis der TSG, wo sie ein Gästespieler aus dem Getümmel heraus unter die Latte und ins Tor beförderte. „Das war schwierig zu verteidigen“, bemerkte Andreas Gillmann zu dieser entscheidenden Szene. So lagen die Buchenlocher ab der 42. Minute mit 1:2 in Rückstand. In den restlichen Spielminuten drängten sie zwar auf den Ausgleichstreffer. Aber vergeblich.

Nach dieser Verlustpartie bleiben die Hockeyherren der TSG mit einem mageren Punkt auf dem letzten Tabellenplatz und müssen nun in den verbleibenden acht Ligapartien die noch nötigen Punkte gegen den Abstieg erkämpfen.