Seit Mitte Juli behinderten Straßenarbeiten den Verkehr zwischen Kantstraße und Bremerstraße. Am Mittwoch waren an der Ecke, wo es zum Bremerhof geht, noch Baustellenfahrzeuge zugange, die Zufahrt in Richtung Betzenberg war abgesperrt. Doch damit ist rechtzeitig zum FCK-Spiel gegen Fürth Schluss. Die Deckensanierungsarbeiten zwischen dem Waldschlösschen und der Straße „Im Stadtwald“ werden am Freitag, 9. August, abgeschlossen, informierte die Stadtverwaltung. Bis spätestens 12 Uhr soll der Verkehr wieder ungehindert rollen. Dann stehen auch wieder sämtliche Parkplätze entlang der Bremerstraße zur Verfügung. Die Zufahrt zum Bremerhof ist vom Waldschlösschen aus schon länger wieder geöffnet.