Nach vermehrten Einbrüchen in Geschäfte und Büros in den vergangenen Wochen wurden am Wochenende ein Café und ein Optiker Ziel von Einbrechern.

Vermutlich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, ereigneten sich die beiden Einbrüche, die der Polizei am Montagmorgen gemeldet wurden, teilen die Beamten mit.

Angestellte eines Cafés in der Kerststraße berichteten, dass sich Unbekannte Zutritt zu den Innenräumen verschafft und diese durchwühlt hätten. Beute machten die Langfinger anscheinend keine. Ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand dennoch.

In der Fackelstraße meldete sich ein Optiker und gab an, dass sein Ladengeschäft ebenfalls angegangen worden sei. Dort blieb es jedoch beim Versuch, da die Täter die Eingangstür nicht überwinden konnten. Auch dort entstand ein Sachschaden. Diesen schätzt die Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges im genannten Tatzeitraum festgestellt, fragen sie? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.