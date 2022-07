Von Freitag bis Sonntag findet auf dem Messeplatz wieder die Bau- und Wohnmesse statt. Informationen rund ums Bauen, Wohnen, Renovieren, Modernisieren und Energiesparen findet der Besucher.

„Gerade in diesen unsicheren Zeiten wollen viele Menschen ihr Haus verschönern, renovieren oder durch eine Modernisierung zum Beispiel Energiekosten sparen“, sagt Messeveranstalterin Simone Becker, die froh ist, in diesem Jahr wieder in den großen Zelthallen auf dem Messeplatz zu sein. Auch die Frage, ob man sich den langersehnten Traum vom Eigenheim erfüllen kann, um sich so für die Zukunft bleibende Werte zu schaffen, sei aktuell.

Der Vorteil der Bau- und Wohnmesse ist laut Becker, dass alle Informationen rund ums Haus unter einem Dach zu finden sind. Zudem sind alle Aussteller, die zum überwiegenden Teil aus der Region stammen, Experten rund um die Themen Bauen, Wohnen, Renovieren, Modernisieren, Energiesparen und Finanzieren. Deshalb ist die Messe für Eigentümer, Mieter und auch Bauherren gleichermaßen interessant.

Von der Heizung bis zur Küche

Über vier Hallen plus Freigelände erstreckt sich das Angebotsspektrum. Wer zum Beispiel auf der Suche nach Terrassenüberdachungen, Küchen, Möbeln oder Badeinrichtung ist, wird ebenso fündig, wie derjenige, der sich für energiesparende Fenster oder effiziente Heizungsanlage interessiert.

Auch für die Verpflegung ist gesorgt: Auf einer separaten Gastronomie-Fläche können sich die Besucher bei Tellergerichten oder Gegrilltem stärken. Auf Kaffeeliebhaber wartet das „Art Café“ in der Halle 4.

Direkt am Messeplatz stehen ausreichend öffentliche Parkplätze für einen Euro pro Tag zur Verfügung, am Sonntag ist das Parken kostenlos. Zudem hält die Bus-Linie 101 direkt an der Haltestelle Messeplatz. Geöffnet ist vom 8. bis zum 10. Juli täglich von 10 bis 18 Uhr; der Eintritt beträgt fünf Euro, bis 16 Jahre ist er frei.