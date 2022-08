Die Polizei hat am Wochenende mehrere E-Rollerfahrer kontrolliert. Alle waren fahruntüchtig.

Am Samstagabend ertappten die Beamten einen 15-Jährigen, der mit einem Kumpel auf dem E-Scooter unterwegs war, obwohl der Roller nur von einer Person genutzt werden darf. Der Jugendliche stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Nach 2 Uhr am Sonntag konnte ein 25-jähriger Mann in der Bahnhofstraße gerade noch davon abgehalten werden, mit dem E-Scooter loszufahren. Es hatte 1,3 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt verboten. Auch in der Pirmasenser Straße war weit nach Mitternacht ein 26-jähriger Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel mit dem Roller auf Achse. Gegen diese und weitere vier Fahrer werden Verfahren eingeleitet.