Erfahren, was aktuell in der Welt passiert, gesellschaftliche und geschichtliche Zusammenhänge verstehen und sich dabei noch mit der deutschen Sprache beschäftigen: Teilnehmer eines Deutschkurses der Volkshochschule Kaiserslautern nehmen derzeit am RHEINPFALZ-Projekt „Lesen!“ teil und berichten von ihren Erfahrungen.

Der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderte Deutschkurs besteht aus einem Sprach- und einem Orientierungskurs, in dem es um gesellschaftliche, politische und geschichtliche