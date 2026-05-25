Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung die Kommunale Wärmeplanung (KWP) beschlossen. „Sie stellt ab sofort eine fundierte Grundlage für strategische Entscheidungen seitens der Stadtverwaltung und Stadtpolitik dar. Mit ihr wird eine fundierte und abgestimmte Strategie für die langfristige treibhausgasneutrale Wärmeversorgung der Stadt zur Verfügung gestellt“, erklärt der städtische Umweltdezernent Manuel Steinbrenner ( Bündnis 90/Die Grünen). Der Bevölkerung und Unternehmen soll sie als Orientierung für die individuellen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen am eigenen Gebäude dienen. Die KWP besitzt als strategisches Planungsinstrument keine unmittelbare Bindungswirkung. Im Endbericht zur Wärmeplanung sind 17 Einzelmaßnahmen aufgeführt, darunter Beratungs- und Kommunikationsangebote, aber auch ein Sanierungsfahrplan für kommunale Liegenschaften oder Analysen der Wärmepotenziale aus Abwasser oder Geothermie.

Wer sich genauer mit der Wärmewende befassen möchte, hat am 8. Juni Gelegenheit dazu. Unter dem Motto „Warmes Zuhause und trotzdem gespart“ findet ab 14 Uhr in der Alten Eintracht der „Wärmegipfel“ statt. Im Mittelpunkt stehen Impulse zu Gebäudesanierung, Wärmeplanung und energetischen Einsparpotenzialen. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Infoständen, fachlichen Vorträgen und der Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Die Vorträge beginnen um 17 Uhr. Mit dabei ist an diesem Tag auch der aus YouTube bekannte „Energiesparkommissar“ Carsten Herbert. Um vorherige Anmeldung unter umweltschutz@kaiserslautern.de wird gebeten.