Ein Ironman, bestehend aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dem anschließenden Marathon (42,195 Kilometer) ist für Normalbürger kaum zu schaffen. Außer sie trainieren hart und viel und halten durch. Ein paar Sportler aus Kaiserslautern haben sich gründlich vorbereitet und sich am Sonntag aufgemacht, die Distanz in Frankfurt am Main anzugehen. Hier die Geschichten von drei FCKlern und einem TSGler, stellvertretend für so viele, die dabei sind oder davon träumen.

Jan Frodeno gilt als absoluter Meister der Wahnsinns-Distanz, pulverisierte vor kurzem den Weltrekord. In Frankfurt gewann der Schwede Patrick Nilsson, der knapp die magische Grenze