Das Forstamt Kaiserslautern lässt sich gerade von extrem verfressenen und ziemlich wolligen Mitarbeitern einiges an Arbeit abnehmen – und zwar nicht zum ersten Mal.

In der Weihnachtsbaumkultur Rummelshald unmittelbar hinter dem Forstamt Kaiserslautern sind nach 2019 und 2020 auch in diesem Jahr Shropshire-Schafe eingezogen. Die Tiere haben einen klaren Auftrag: Möglichst alles fressen, was da so wächst, aber bitteschön die Schnuten von den Weihnachtsbäumen lassen. Natürlich ist für das Wohlfühlen der Schafe gesorgt. 2021 hatte der Forst einen hölzernen Unterstand aus Fichtenholz gebaut, der wieder zur Verfügung steht, so es Schaf danach ist.

Nur Schafdamen sind eingezogen

„Wir haben in diesem Jahr 500 Nordmanntannen gepflanzt. Die brauchen einen besonderen Schutz vor aufdringlicher Vegetationskonkurrenz“, sagt Revierförster Klaus Platz, der sich über seine tierischen Mitarbeiter freut. Sie sollen sich über die aufstrebenden Birken, Traubenkirschen, Brombeeren, Himbeeren und Ginster verlässlich hermachen. Wie in der Vergangenheit hat Schafhalter Bernhard Stein aus Hohenecken nur Schafsdamen in die Kultur gebracht. Den Böcken ist erfahrungsgemäß in solch einer Kultur nichts heilig, die fressen gerne auch die Nadelbäume, vor allem aber schubbern sie sich an den Bäumen, die später irgendwann die Wohnzimmer der Lautrer zieren sollen. Also bleiben sie außen vor.

Ein stadtnahes Ausflugsziel

„Für das Forstamt Kaiserslautern bringt der Einsatz der Schafe gleich einen vielfachen Mehrwert“, verweist Platz darauf, dass die Kultur seit vielen Jahren FSC-zertifiziert ist. Die 4500 Nordmann- und Edeltannen seien statutengerecht noch nie gedüngt oder gespritzt worden. Die Schafe übernehmen das mit dem Düngen nun auf ihre persönliche Art und Weise, die kein bisschen an der Zertifizierung kratzt. „Die Schafe ermöglichen es auch, auf den spritfressenden und anstrengenden Einsatz von Freischneidegeräten weitgehend zu verzichten“, so Platz. Das schone das Klima und die Forstamtskasse.

Zudem werde so ein stadtnahes Ausflugsziel geschaffen. An der Rummelshald führt ein Wanderweg vorbei, auf dem Tische und Bänke zum Verweilen und Zuschauen einladen. Von hier aus können die vier ausgewachsenen Schafe mit ihren drei Lämmern beobachtet werden. Allerdings lautet die dringliche Bitte des Försters: Nur gucken, nicht füttern!