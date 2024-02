Wie kann sich die Stadt auf Hitze und Dürre einstellen? Wie rüstet sich Kaiserslautern für Starkregen? Bei einem Workshop zum nachhaltigen Umgang mit Wasser erklärte Ulrich Dittmer, warum es nichts bringt, Hoffungen in einen großen Stadtumbau zu setzen.

„Die Stadt der Zukunft ist die Stadt von heute“, sagte Ulrich Dittmer, Leiter des Fachgebietes Siedlungswasserwirtschaft an der RPTU Kaiserslautern-Landau. Damit wollte er bei seinem Impulsvortrag deutlich machen, dass es keinen Sinn hat, auf einen großen Stadtumbau zu einer wasserbewussten Stadt zu warten. In vielen Kommunen seien die großen Konversionsprojekte längst umgesetzt. Den Herausforderungen durch Hitze, Dürre und Starkregenereignisse müsse man auf Basis der aktuellen Gegebenheiten begegnen. „Wir brauchen auch Lösungen für eng bebaute Gebiete wie den Kotten“, so Dittmer. Dabei gelte es Zielkonflikte aufzulösen, denn während man Langzeitspeicher brauche, um Hitze- und Dürreperioden zu begegnen, beispielsweise weil man dann mehr Wasser für eine intensivere Begrünung brauche, sind bei Starkregen Kurzzeitspeicher notwendig, die sich schnell füllen und schnell wieder leeren, um Schäden in der Stadt zu verhindern. Eine wasserbewusste Stadt lasse sich nur als kommunale Gemeinschaftsaufgabe entwickeln. Beim Workshop, bei dem Experten aus Wissenschaft, Stadtverwaltung, Stadtentwässerung, WVE und Stadtwerken mit politischen Entscheidungsträgern und interessierten Bürgern zusammenkamen, wurden in vier verschiedenen Arbeitsgruppen Ideen zu unterschiedlichen Themenfeldern gesammelt. Wie Baudezernent Manuel Steinbrenner informierte, werden die Ideen nun zusammengetragen, priorisiert und im Umweltausschuss diskutiert.

Teils schon konkrete Vorschläge

Zum Teil gab es schon recht konkrete Vorschläge, wie der Umbau zu einer wasserbewussten Stadt gelingen kann.

Entsiegeln von Straßenraum: Braucht es überall die gesamte Breite der Fahrbahn? Nein, meinte Reiner Voß. Eines seiner Beispiele: die Trippstadter Straße. Die sei im oberen Bereich Richtung Stadtausgang an Kreuzungen sechsspurig. Da sei genug Platz für einen Radweg und zusätzliche Entsiegelung. So könne man Versickerungs- und Grünflächen schaffen.

Multifunktionale Flächen: Multifunktionale Flächen vereinen Nutzflächen wie Parkplätze mit Regenrückhaltung bei Starkregen. Die Workshop-Teilnehmer waren der Auffassung, die Stadt müsse ein Monitoring betreiben, wo solche Flächen geschaffen werden können. Ein konkretes Beispiel war der Schulhof des Rittersberg-Gymnasiums. Schon seit Jahren treiben Schüler und Lehrer das Projekt RB Green voran, die Entsiegelung und Begrünung des Schulhofes. Regenwasser würde nach der Umgestaltung nicht mehr oberflächig ablaufen, sondern könnte versickern. Dieses Projekt sollte beispielgebend für andere Schulen sein, fanden die Workshop-Teilnehmer. Lehrer und Schüler könnten ihre Ideen in anderen Einrichtungen weitertragen.

Dachbegrünung: Gerade im Innenstadtbereich können Dächer durch Begrünung zur Regenrückhaltung genutzt werden. Eigentlich müsste bei Neubauten oder Kernsanierungen das begrünte Flachdach mit Photovoltaik zum Standard werden, warb Jörg Zimmermann, Vorstand der Stadtentwässerung. Um mehr Menschen davon zu überzeugen, seien Aufklärungskampagnen und Öffentlicharbeit notwendig, befanden die Workshop-Teilnehmer. Und den Menschen müsste man Anreize bieten, etwa durch Förderprogramme oder in dem man immer wieder transparent macht, wie man mit einem Gründach Abwassergebühren sparen kann.

Wassersparen: Wasserhahn aufdrehen und schon fließt frisches Trinkwasser. Was in Kaiserslautern funktioniert, ist längst nicht mehr überall Realität. Um Menschen zum Wassersparen zu bewegen, helfen womöglich flexible Wasserpreismodelle. Mengen, die dem durchschnittlichen Wasserverbrauch entsprechen, könnten weiter zu einem günstigen Preis zu haben sein, wer überdurchschnittlich viel verbraucht, zahlt für das zusätzliche Wasser deutlich mehr. Das Problem: Die Stadtwerke wissen nicht bei jedem Wasserzähler, wie viele Nutzer sich dahinter verbergen. Etwa bei Mehrparteienhäusern, bei denen es nur einen Zähler im Keller gibt und der Verbrauch auf alle Mieter umgelegt wird. Eine Idee aus dem Workshop: Jede Wohnung sollte mit einem Zähler ausgestattet werden. So sehen die Bewohner genau, wie viel sie verbrauchen und wie sie sparen können.

Grauwasser nutzen: Unter Grauwasser versteht man gering verschmutztes Abwasser, etwa Dusch- oder Badewasser. Dieses Wasser kann im Haus aufbereitet und erneut genutzt werden, etwa zur Bewässerung oder für die Toilettenspülung. Bei Neubauten oder Kernsanierungen sollte das Standard sein, hieß es im Workshop. Ähnlich wie bei der Dachbegrünung müsste es größere Anreize und eine intensivere Beratung geben.