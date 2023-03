Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in Zeiten von Google Maps und Navigation per Smartphone noch auf Landkarten schaut, wird schnell als gestrig abgetan. So verstaubt ihr Image auch sein mag: Papierne Karten waren einst von hoher Wichtigkeit. Im Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern hängen derzeit einige historische Exemplare aus. Im geografischen Mittelpunkt steht die Pfalz.

Für Landkartenliebhaber aus der Pfalz ist die Ausstellung genau das Richtige: Auf der Galerie in der Scheune des Theodor-Zink-Museums in Kaiserslautern können diese eine kleine Reise unternehmen –