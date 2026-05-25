Der Ruf nach der Mobilitätswende wird bundesweit immer lauter. Wie ist die Situation in Kaiserslautern? Die Bestandsaufnahme ist eher ernüchternd.

In der Lauterstraße reiht sich ein Auto ans andere: Im morgendlichen Berufsverkehr geht nichts mehr. Vor der Fruchthalle schwirrt die heiße Luft über dem Pflaster. In der Eisenbahnstraße wird ein Radfahrer von einem Transporter abgedrängt. Die Abgase der stockenden Autos auf Parkplatzsuche stechen den Passanten in die Nase.

Ein gewohntes Bild nicht nur in Kaiserslautern: Stau. Dann kommt auch der Bus nicht durch. Foto: VIEW Ein ungewohntes Bild in Kaiserslautern – aber nicht in Städten wie Tübingen, Heidelberg oder gar Kopenhagen und Amsterdam: Radler, hier bei einer Fahrt als „Critical Mass“. Foto: VIEW Auch über die Parkgebühren und Parkplätze wird wieder kontrovers diskutiert. Foto: VIEW Stau in der Eisenbahnstraße: Zwischen der Ampel am Fuchsbau und der Neuen Stadtmitte reihten sich kürzlich noch die Autos. Foto: Peter-Pascal Portz In der Ludwigstraße ist immer Staugefahr; während der Bauarbeiten in der Stadtmitte war es dort besonders chaotisch. Foto: Michael Schmitt Foto 1 von 5

So sieht der Alltag in Kaiserslautern aus. Doch der soll sich ändern. „Ziele zur Verkehrswende gibt es etliche“, sagt Christian Ruhland, stellvertretender Leiter des Referates Stadtentwicklung. „Wir schlagen Maßnahmen vor, die Politik muss diese dann beschließen.“ Eine der Hauptmaßnahmen ist der Mobilitätsplan Klima+ 2030, der im Februar 2018 vom Stadtrat – gegen die Stimmen der CDU und FDP – beschlossen wurde. Darauf aufbauend wurde ein Nahverkehrsplan erstellt, um eine Verbesserung des ÖPNV (Öffentlichen Personennahverkehrs) zu erreichen. Vor allem die Umwelt im Fokus hat das Integrierte nachhaltige Stadtentwicklungskonzept (INSEK), das nach fünfjähriger Planung mit Bürgerbeteiligung im Oktober 2025 vom Stadtrat abgesegnet wurde.

Kfz-Verkehr: viel Emissionen und Flächenverbrauch

Die Ziele sind also klar: Der Kfz-Verkehr soll verringert werden, „um einerseits die Emissionen zu senken“, also den CO 2 -Ausstoß und damit Lärm und schlechte Luft reduzieren, „und andererseits, um den Flächenverbrauch zu senken“, erläutert Ruhland.

Wie viel Fläche in der Stadt von Autos, Fahrrädern, Bussen und Fußgängern eingenommen wird, „darüber haben wir keine Daten“, erwidert Radverkehrsbeauftragte Julia Bingeser. Eine klare Zuordnung sei oft „Definitionssache: Wem gehört zum Beispiel der Schutzstreifen auf der Fahrbahn?“. Die Stadt Kassel habe eine solche Aufschlüsselung mal gemacht, aber die Erhebung hat laut Ruhland zu viel Geld verschlungen.

Eine einfacher zu erhebende Größe ist der sogenannte Modal Split, auch Verkehrsmittelwahl genannt, also die Verteilung des Personenverkehrs auf verschiedene Verkehrsmittel. „Darüber haben wir alle fünf Jahre Zahlen“, ermittelt von der TU Dresden. „Über die Zeitspanne eines Jahres werden 1000 Personen befragt, wie sie ihre Wege an jenem Tag der Befragung zurückgelegt haben.“ So werden Einflüsse wie Jahreszeit und Wetter nivelliert. Vergleicht man die Werte von Kaiserslautern mit denen anderer Städte, und schaut man sich die Entwicklung in Kaiserslautern über 15 Jahre an, wird deutlich: Da ist noch viel Luft nach oben.

Die Zahlen von 2023 im Vergleich zu 2008 und 2018 zeigen zwar einen Anstieg des Rad- und Fußverkehrs sowie eine Verringerung des motorisierten Individualverkehrs, aber auch der ÖPNV-Anteil ist gesunken – und vor allem hinken die Werte insgesamt weit hinter den gesetzten Zielen hinterher. Die Anteile 2023 und 2008 (in Klammern): motorisierter Individualverkehr 44,7 (50,2) Prozent, ÖPNV 7,2 (13,6) Prozent, Radverkehr 9,7 (2,8) Prozent, Fußweg 38,4 (33,4) Prozent. In vergleichbaren hügeligen Oberzentren war die Lage beim Kfz-Verkehr mit 35,8 und beim Radverkehr mit 15,9 Prozent deutlich besser.

Gesteckte Ziele bis 2030 kaum noch erreichbar

Das Ziel des Mobilitätsplans bis 2030 zu erreichen, scheint also kaum noch realistisch – oder wie Ruhland es ausdrückt, ist „ambitioniert“. Die anvisierten Werte sind, mit Ausnahme des Fußverkehrs, weit von den bislang erreichten entfernt. Der Soll-Wert für 2030 und der Ist-Wert 2023 (in Klammern): motorisierter Individualverkehr 37 (44,7) Prozent, ÖPNV 13 (7,2) Prozent, Radverkehr 15 (9,7) Prozent, Fußweg 35 (38,4) Prozent.

Warum die Stadt Kaiserslautern ihren selbst gesteckten Zielen bei der Mobilitätswende derart hinterherhinkt, liege hauptsächlich an „finanziellen und personellen Ressourcen“, erläutert Ruhland. Viele Baumaßnahmen hätten für Verzögerung gesorgt: unvorhergesehene Leitungen – wie in der Stadtmitte –, die Bahn als Beteiligte bei Bauarbeiten, marode Brücken und ähnliches seien ursächlich.

Bei den Rahmenbedingungen verzeichnet Bingeser jedoch auch eine positive Entwicklung: „Die Straßenverkehrsordnung hat sich geändert: Während früher die Leistungsfähigkeit des Verkehrs – also der schnelle Verkehrsfluss – oberstes Ziel war, ist nun die Sicherheit wichtiger geworden.“ Die Möglichkeit, schnell fahren zu können, „verleitet auch zu riskantem Verhalten und führt damit zu mehr Unfällen“, zeigen Statistiken. Denn zu den Zielen der Mobilitätswende gehören auch weniger Unfälle. Ebenso wie mehr Gerechtigkeit im Alltag, das heißt bessere Bedingungen für Menschen mit Behinderungen und sozial Schwache, vor allem durch einen leistungsfähigen ÖPNV. Als ein Beispiel für mehr Verkehrssicherheit und den sozialen Aspekt nennt Bingeser, dass das Einrichten von Tempo 30 vor Schulen, Kitas, Altenheimen erleichtert wurde.

Push und Pull beim privaten Autoverkehr

Das Hauptziel der Mobilitätswende ist jedoch weniger Kfz-Verkehr: Aber wie erreicht man dies? „Man braucht eine Mischung aus Push- und Pull-Faktoren“, nennt Ruhland die Formel. Push-Maßnahmen sind jene, die den Autoverkehr einschränken und die private Pkw-Nutzung unattraktiv machen, zum Beispiel wenige und teure Parkplätze, Straßenrückbau, hohe Spritpreise. Sie müssen einhergehen mit Pull-Faktoren, die Anreize schaffen durch Alternativen, wie ein gut ausgebautes Radwegenetz, einen dichten und günstigen ÖPNV, Carsharing und weitere Leihangebote. „Vor allem die Bündelung macht die Auto-Alternative attraktiv: Leih-Räder und -Scooter sowie Carsharing am Bahnhof.“

Auch die kostenlosen Busse an Samstagen und das gerade wieder angelaufene Stadtradeln zählt Bingeser dazu. Wie man schon früh Motivation schafft, zeigen die „Lauterer Kinderwege“, eine Aktion für Kitas: „Wer den Weg ohne Auto zurücklegt, bekommt Belohnungspunkte, auf Collagen werden die Erlebnisse beim Fuß- oder Radweg dargestellt“, erläutert Bingeser das Prinzip, das im nun zweiten Jahr guten Zulauf erfährt.

Die Serie

In der Serie „Kaiserslautern bewegt sich“ beschäftigen wir uns mit der Mobilitätswende. Wir beleuchten die aktuelle Verkehrssituation in Kaiserslautern und die gesteckten Ziele, blicken genauer auf die verschiedenen Fortbewegungsarten per Auto, Bus, Fahrrad und zu Fuß, erörtern Alternativen wie Carsharing, nehmen andere Perspektiven ein, und wagen einen Blick in die Zukunft.