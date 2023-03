Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem deutlich verjüngten Organisationsteam startete die Reitsportgemeinschaft Barbarossa Kaiserslautern in die neue Saison. Für das erste Turnier hatten sie sich neue Ziele gesteckt und auch umgesetzt. Keine hochkarätige Prüfungen sowohl in den Dressuren, als auch in den Springen, sondern eine Plattform für den Nachwuchs und Wiedereinsteiger.

Julia Braun, Nicole Louis, Robin Louis, Stefan Louis, Arnd Ningelgen und Lina Schumacher sind im neuen Organisationsteam, allesamt Aktive des Reitsports. Großen Respekt zollt ihnen Vorsitzender