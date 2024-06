Wie hilft Mathematik bei der Diagnose von Demenz? Was haben Giraffen und Bienenwaben mit Pizza und Mathe zu tun? Mit diesen und weiteren Fragen können sich Besucher am Samstag, 8. Juni, an der RPTU beschäftigen. Da findet der Tag der Mathematik statt. Er soll besonders Schülerinnen und Schülern einen Einblick in das Fach bieten und über das Mathematikstudium informieren.

Mitveranstalter ist Mathias Schulze, Professor für Mathematik an der RPTU. Er kommt aus Zweibrücken und hat an der damaligen TU in Kaiserslautern studiert. Schulze hatte sich für den Studiengang entschieden, nachdem er einen ähnlichen Aktionstag besucht hatte. Die Veranstalter möchten mit dem Tag der Mathematik zeigen, was das Fach alles umfasst. „Wir sind von Mathe umgeben“, meint Schulze. „Es ist den Leuten nur nicht so bewusst.“

Mit der Ausstellung „Women of Mathematics“ möchte die RPTU Frauen ermutigen, sich dem nach wie vor männlich geprägten Feld der Mathematik anzuschließen. In der Ausstellung werden Porträts erfolgreicher Mathematikerinnen gezeigt, die als weibliche Vorbilder dienen sollen.

Aus Formeln wird Kunst

Einen Fokus setzt der Tag auf die unterschiedlichen Berufschancen. Absolventen des Fachbereichs werden in Kurzvorträgen über ihren Werdegang nach dem Studium berichten.

Für Schulze hat Mathematik auch einen ästhetischen Aspekt. „In der Mathematik kann man eine gewisse Perfektion erreichen, die es sonst so in der realen Welt nicht gibt“, erzählt er begeistert. „Die abstrakten Strukturenmodelle haben eine gewisse Faszination durch ihre Klarheit und ihre Schönheit.“ Wie man durch Formeln Kunst schaffen kann, werde in der „Imaginary-Ausstellung“ sichtbar. Es werden Objekte der algebraischen Geometrie ausgestellt. Besucher können am Computer experimentieren.

Der Tag der Mathematik richtet sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe fünf. Das Programm startet um 9.30 Uhr mit der Begrüßung im Audimax. Danach werden in Vorträgen, Workshops und Wettbewerben Informationen geboten.