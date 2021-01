Der geplante Fußweg zwischen Erfenbach und Stockborn war am Donnerstag Thema am Lesertelefon. Außerdem beschäftigt unsere Leser der Ansturm auf die Termine im am Donnerstag eröffneten Impfzentrum in der Opel-Werkshalle.

Benno Rahm hat sich aus Stockborn am Lesertelefon zu Wort gemeldet. Er freut sich, dass 2021 endlich der Fußweg zwischen seinem Wohnort und Erfenbach entstehen soll. Er wünscht sich, dass bei den Bauarbeiten planerisch vorgegangenen wird, bei dem Bau auch gleich mögliche Versorgungsleitungen mit verlegt werden. „Früher war es so, dass da jeder sein eigenes Loch gemacht hat“, sagte Rahm. Die Stadt rechnet, nach eigenen Angaben, mit einem Baubeginn im Mai an dem Fußweg. Im Moment werde die Planung und dann die Ausschreibung der Maßnahme vorbereitet, teilte Matthias Thomas, Sprecher der Stadtverwaltung, mit. Grundsätzlich werden laut Thomas bei allen Straßenbaumaßnahmen „alle ansässigen Ver- und Entsorgungsträger abgefragt, ob Handlungsbedarf an ihrem Leitungsnetz besteht“. Leerrohre für schnelles Internet würden „immer mitverlegt“, so auch im vorliegenden Fall zwischen Stockborn und Erfenbach.

Impftermine streng nach Alter

Kurt Sauer will sich gegen Corona impfen lassen, hat sich auch schon einen Termin geben lassen. „Ich habe das online gemacht, ging einwandfrei.“ Sauer, der in Kaiserslautern lebt, ist über 80 Jahre alt, erfüllt also die Impfkriterien der ersten Gruppe. Seine Frau ist Jahrgang 1941, wird also in diesem Jahr 80 Jahre alt. „Vielleicht ist es möglich, für sie auch einen Termin zu bekommen, wir wohnen nicht weit weg vom Impfzentrum, könnten sofort vorbeikommen“, sagt er. Das Gesundheitsministerium in Mainz macht Sauer da aber wenig Hoffnung. „Die Terminvergabe findet nach gesetzlichen Regelungen der Corona-Impfverordnung des Bundes statt“, heißt es dazu aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. In der Verordnung seien die Kriterien für die Gruppe mit höchster Priorität als „Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben“ definiert. Kurt Sauers Frau wird also noch eine Weile warten müssen.

Unterstützung bei Terminen

Um einen Impftermin hat sich auch das Ehepaar Adam aus Kaiserslautern bemüht. „Ich glaube, ich habe 100-mal angerufen, bin aber leider nicht durchgekommen“, berichtet Eugen Adam am Lesertelefon. Adam ist 86 Jahre alt, seine Frau ist zwei Jahre jünger. Eine Terminbuchung online ist für die beiden nicht so ohne weiteres möglich. „Wir haben kein Internet“, sagt Adam. Hilfe will er sich bei einem Bekannten holen, der Internet hat. Womöglich lohnt es sich auch, noch einmal zum Telefon zu greifen, um einen Termin zu vereinbaren. Der Ansturm auf die Terminvergabe sei gerade zu Beginn sehr groß gewesen, teilt das Gesundheitsministerium in Mainz mit. Aus Sicht der Verantwortlichen „ein guter Indikator dafür, dass es eine hohe Impfbereitschaft in Rheinland-Pfalz gibt“. Probleme zum Start – auch wegen des großen Andrangs – konnten schnell behoben werden, heißt es aus Mainz. Es seien auch die Dienstzeiten der Hotline verlängert worden: Seit Donnerstag ist die Nummer für Terminvergabe – 0800/5758100 – montags bis freitags von 7 bis 23 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Das Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Andreas Rahm (SPD) hilft ebenfalls bei der Online-Registrierung über die offizielle Internetseite des Gesundheitsministeriums. Interessierte können dazu das Wahlkreisbüro unter 0631/680 316 75 von Montag, 11. Januar, bis Mittwoch, 13. Januar, zwischen 9 und 12 Uhr kontaktieren. Das Angebot richte sich vor allem an Menschen in Kaiserslautern, die keine Möglichkeit haben, selbst einen Termin im lokalen Impfzentrum zu vereinbaren, heißt es aus Rahms Büro. Beim Vereinbaren eines Impftermins helfen auch die drei Stadtteilbüros (Bännjerrück, Grübentälchen und Königstraße), die Beratungswohnung der Caritas auf dem Fischerrück, die vier Pflegestützpunkte, das Sozialmanagement der Bau AG, Nils „Wohnen im Quartier“ (Goetheviertel und Friedenstraße), das Netzwerk Demenz und die Gemeindeschwester plus. Informationen dazu wurden mit einer Postkarte von der Stadtverwaltung an alle Menschen in der Stadt, die älter als 75 Jahre sind, zugestellt.